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        Interpol tarafından da aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Interpol tarafından da aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi, Paşamsultan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

        Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

        Kişinin, Türkiye'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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