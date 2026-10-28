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        Kazayı haber alıp gelen sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu

        KÜTAHYA'da refüje çarpan otomobilin takla attığı kazada sürücü Y.Ç. (26) hafif yaralandı. Kazayı duyup gelen Y.Ç.'nin annesi gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Kazayı haber alıp gelen sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu

        KÜTAHYA’da refüje çarpan otomobilin takla attığı kazada sürücü Y.Ç. (26) hafif yaralandı. Kazayı duyup gelen Y.Ç.’nin annesi gözyaşı döktü.

        Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.’ye ambulansta ayakta müdahale edildi.

        Y.Ç.’nin annesi kazayı duyup olay yerine geldi. Kazayı gören anne, gözyaşlarını tutamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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