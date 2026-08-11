Kütahya'da devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi Ali Hikmet Altan (73) hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi Ali Hikmet Altan (73) hayatını kaybetti.
Altan idaresindeki 43 UC 397 plakalı traktör, ilçeye bağlı Aliköy'de geri manevra sırasında devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan Altan, ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali Hikmet Altan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Altan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aliköy Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
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