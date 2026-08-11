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        Kütahya'da devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi Ali Hikmet Altan (73) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi Ali Hikmet Altan (73) hayatını kaybetti.

        Altan idaresindeki 43 UC 397 plakalı traktör, ilçeye bağlı Aliköy'de geri manevra sırasında devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan Altan, ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ali Hikmet Altan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Altan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aliköy Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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