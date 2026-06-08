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        Kütahya'da düzenlenecek "Germiyan Festivali"nin tanıtımı yapıldı

        Kütahya'da, Germiyan kültürünü ve şehrin tarihi mirasını ön plana çıkarmak amacıyla 12-14 Haziran'da düzenlenecek "Germiyan Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kütahya'da düzenlenecek "Germiyan Festivali"nin tanıtımı yapıldı

        Kütahya'da, Germiyan kültürünü ve şehrin tarihi mirasını ön plana çıkarmak amacıyla 12-14 Haziran'da düzenlenecek "Germiyan Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından organize edilen festivalin tanıtımı amacıyla kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenlendi.

        GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay, toplantıda yaptığı konuşmada, festival kapsamında Kütahya'nın tarihi Germiyan mirasının tanıtılmasını, geleneksel sanatların yaşatılmasını ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Germiyan Beyliği ile ilgili tarihte bazı yanlış anlatım ve algıların bulunduğunu, festivalle bunları düzeltmeyi amaçladıklarını dile getiren Önsay, "Bizim bütün bunları Germiyan adına bir vefa olarak göstermemiz gerekiyor. Çeyiz olarak verilmiş, niye verilmiş, adam ne düşünmüş, Süleyman Şah'ın ufku nedir, vizyonu nedir, devlet aklı nedir? Bütün bunları bizim bir şekilde vefa gösterip anlatmamız ve anlamamız gerekiyor ki bütün bu festival içerisinde bir de sempozyum gerçekleştiriyoruz. İşin ilmi altyapısını da bir şekilde bu festival içerisinde sempozyumda ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

        Önsay, Zafer Meydanı, Germiyan Sokağı ve Dönenler Meydanı başta olmak üzere 3 gün boyunca toplumun her kesimine yönelik etkinlikler düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımıza yönelik defileler, kına geceleri, geleneksel kıyafet sergileri, çocuklarımıza yönelik geleneksel oyunlar, tarihi animasyon filmi ve çizgi roman hediye edilmesi gibi birçok faaliyetimiz olacak. Süleyman Şah döneminde basılmış sikkenin basılacağı hatıra köşemiz olacak. Yerel sanatçılarımız Germiyan Sokağı'nda sahne alacak. Şehir dışından gelecek Arslanbek Sultanbekov, Uğur Önür, Elif Avcı ve 3 Alp gibi isimlerin yanı sıra Meydan Meşk grubumuz da bizlerle olacak. Dönenler Meydanı'nda cuma akşamı 40 kişilik bir ekiple devran ve sema gösterisi gerçekleştireceğiz." dedi.

        AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Türk kültürüyle ilgili özellikle Batı'da bir ön yargı ve yanlış algı olduğunu, festivalin bu algıların yıkılmasına katkı sunacağını vurguladı.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, festivalin arkasında aylardır süren bir emek olduğuna dikkati çekerek, Kütahya'nın gelişimi için toplumun tüm kesimlerinin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.

        AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise Kütahya'nın büyük bir tarih ve kültür hazinesini barındırdığını, bu zenginliği gelecek nesillere aktarmanın yolunun örf ve adetleri yaşatmaktan geçtiğini söyledi.

        12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek Germiyan Festivali, 12 Haziran Cuma günü saat 14.00’te Zafer Meydanı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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