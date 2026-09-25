Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira ceza
Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde devriye sırasında abartı egzoz kullanılan otomobili durdurdu.
Kontrolde, otomobili kullanan E.T'nin (25) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira idari para cezası uygulandı.
Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası kesildi.
Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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