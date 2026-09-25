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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira ceza

        Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira ceza

        Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira ceza

        Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde devriye sırasında abartı egzoz kullanılan otomobili durdurdu.

        Kontrolde, otomobili kullanan E.T'nin (25) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası kesildi.

        Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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