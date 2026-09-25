Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira ceza

Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası kesildi.

E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

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