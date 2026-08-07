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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        O.SY. (20) idaresindeki 43 AHV 622 plakalı otomobil, Eskigediz beldesi girişinde Bayram Taşkın (46) yönetimindeki 64 SK 862 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Bayram Taşkın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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