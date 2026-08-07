Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.



O.SY. (20) idaresindeki 43 AHV 622 plakalı otomobil, Eskigediz beldesi girişinde Bayram Taşkın (46) yönetimindeki 64 SK 862 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Bayram Taşkın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

