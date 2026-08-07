Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



A.U.B. idaresindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolundaki Derecikköy Kavşağı'nda R.K. yönetimindeki 10 ALD 182 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler A.U.B. ve R.K. ile araçlarda bulunan H.Ç, M.Y, B.S.Y. ve Ayşe Bozkurt (54), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Ayşe Bozkurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

