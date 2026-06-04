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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        O.D. idaresindeki 43 AGU 700 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta E.Ö. yönetimindeki 55 AKL 560 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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