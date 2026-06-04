Kütahya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. O.D. idaresindeki 43 AGU 700 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta E.Ö. yönetimindeki 55 AKL 560 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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