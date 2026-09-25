Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.S. yönetimindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresindeki Ahmedoğlu Kavşağı'nda, Ahmet Esen (71) idaresindeki 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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