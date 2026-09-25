Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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