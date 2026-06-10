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        Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        O.Ç. yönetimindeki 43 S 0080 plakalı işçi servisi, Fettan Söğütleri Caddesi'nde tren yolundan manevra yaptığı sırada İ.B. idaresindeki 43 S 424 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.


        Kazada sürücülerden O.Ç, ile öğrenci servisinde bulunan bir kadın yaralandı.


        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.


        Bu arada çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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