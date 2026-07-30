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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da tütün bağımlılığıyla mücadelede 12-18 yaş grubuna özel poliklinik desteği veriliyor

        Kütahya'da tütün bağımlılığıyla mücadelede 12-18 yaş grubuna özel poliklinik desteği veriliyor

        MUHARREM CİN - Kütahya Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği'nde, 12-18 yaş grubundakilere tütün bağımlılığından uzaklaşmaları ve sigarayı bırakmalarına yönelik danışmanlık ile tedavi hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kütahya'da tütün bağımlılığıyla mücadelede 12-18 yaş grubuna özel poliklinik desteği veriliyor

        MUHARREM CİN - Kütahya Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği'nde, 12-18 yaş grubundakilere tütün bağımlılığından uzaklaşmaları ve sigarayı bırakmalarına yönelik danışmanlık ile tedavi hizmeti sunuluyor.

        Sağlık Bakanlığının çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ergen Sağlığı Polikliniği bünyesinde faaliyet gösteren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği'nde, çocukların ve gençlerin sigarayı bırakma süreci multidisipliner yaklaşımla yürütülüyor.

        Poliklinik Sorumlusu ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Durmaz, AA muhabirine, amaçlarının gençlerin sigarayla erken yaşta tanışmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

        Polikliniğe başvuruların çoğunlukla aileler veya hekimlerin yönlendirmesiyle yapıldığını belirten Durmaz, erişkin sigara kullanıcılarının büyük bölümünün bu alışkanlığa ergenlik döneminde başladığını kaydetti.

        "Bizim öncelikli amacımız, gençlerimizin ergenlik döneminde sigarayı bırakmalarını sağlamak." diyen Durmaz, "Yapılan çalışmalar, erişkin sigara kullanıcılarının yaklaşık yüzde 90'ının bu alışkanlığa ergenlik döneminde başladığını gösteriyor. Bu dönemde tütün kullanımını önleyebilirsek ilerleyen yıllarda sigara kullanan yetişkin sayısının da azalmasına katkı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Durmaz, ergenlik döneminde gençlerin risk almaya daha yatkın olduğuna dikkati çekerek, akran etkisi ve sosyal medya nedeniyle zararlı alışkanlıklara yönelme riskinin arttığını vurguladı.

        - "Sigara, diğer maddelerin başlangıcı için bir giriş maddesi niteliğinde"

        Sigaranın başka bağımlılıklar açısından da risk oluşturduğunu dile getiren Durmaz, "Sigara, maalesef diğer maddelerin başlangıcı için bir giriş maddesi niteliğinde. Sigara bağımlısı olan bir genç, ilerleyen yıllarda alkol veya farklı madde bağımlılıklarına daha açık hale geliyor." diye konuştu.

        Ailenin sigarayı bırakma sürecindeki önemine değinen Durmaz, çocukların sigara dumanına maruz kalmasının da sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, ebeveynlerin çocuklarına örnek olmalarının önemine işaret etti.

        Durmaz, polikliniğe Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden başvuru yapılabildiğini, tedavi sürecinin motivasyonel görüşmelerin yanı sıra gerekli görülen durumlarda nikotin replasman tedavisiyle (vücutta eksilen, azalan veya bir hastalık sebebiyle üretilemeyen bir maddenin dışarıdan ilaç ya da tedavi yoluyla yerine konulması) desteklendiğini kaydetti.

        Sigarayı bırakmak amacıyla polikliniğe başvuran 17 yaşındaki M.B. ise sigaranın neden olduğu yoğun öksürük nedeniyle destek almaya karar verdiğini ve bu alışkanlıktan kurtulmayı hedeflediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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