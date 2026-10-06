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        Kütahya'nın yaban hayatını anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi

        Kütahya'nın yaban hayatı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Kütahya'nın yaban hayatını anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi

        Kütahya'nın yaban hayatı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir'in objektifinden yansıyan fotoğraflardan oluşan "Kütahya'nın Yaban Hayvanları Dijital ve Fiziki Fotoğraf Sergisi", Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, Dünya Hayvanları Koruma Günü ve Dünya Habitat Günü kapsamında hazırlandı.

        Belediye hizmet binasının fuaye alanında açılan sergide, Akdemir'in Kütahya'nın farklı bölgelerinde yaptığı saha çalışmaları sırasında görüntülediği yaban hayvanlarına ait fotoğraflar yer aldı.

        Sergi, farklı yaban hayvanı türlerinin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra hayvanların doğal yaşamlarının kayıt altına alındığı video gösterimi de ilgi görüyor.

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        Akdemir, serginin açılışında yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır Kütahya'nın doğal yaşam zenginliğini kayıt altına aldığını söyledi.

        Sergiyle kentin yaban hayatını vatandaşlarla buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Akdemir, şunları kaydetti:

        "Amacım Kütahya’nın doğasını ve yaban hayatının zenginliğini göstermek. Bu çalışmalarımı 9 yıldır sürdürüyorum. Umarım daha uzun yıllar bu kayıtları almaya devam ederim. Bu şekilde vatandaşlarımız da yaban hayatını görme fırsatı elde etmiş oluyor."

        Ziyaretçiler, Kütahya'nın farklı noktalarında görüntülenen yaban hayvanlarının fotoğraflarını inceleme fırsatı buldu.

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        Sergi cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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