Vali Musa Işın Kütahya Müzesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, ziyarete açılan Kütahya Müzesi’nde 62 bin 701 tarihi eserin bulunduğunu, bunlardan 3 bin 300’ünün sergilendiğini bildirdi.

Vali Işın, basın mensuplarıyla Kütahya Müzesi'ni gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezi sonunda açıklama yapan Işın, müzenin Kütahya için uzun süredir beklenen önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Müzenin Avrupa standartlarında hazırlandığını belirten Işın, "Burada 62 bin 701 tarihi eser var. Sergilenen ise 3 bin 300 eserimiz mevcuttur. Geri kalanları muhafaza ediyoruz." dedi.

Işın, Kütahya'nın yaklaşık 6 bin yıllık tarihinin müzede görülebileceğini dile getirerek, Frigyalılar, Asurlular, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin burada yer aldığını ifade etti.

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Müzenin modern ve çağdaş yöntemlerle hazırlandığını vurgulayan Işın, devam eden kazılarda ortaya çıkarılacak önemli eserlerin de ilerleyen süreçte ziyaretçilerle buluşturulacağını kaydetti.

Işın, Kütahya Müzesi'nin kentin tanıtımında önemli noktalardan biri olacağını vurgulayarak, "İnşallah Kütahya'mızın bir tarih ve turizm şehri olması noktasında daha büyük adımlarımız olacaktır. Müzenin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.