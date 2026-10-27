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        Simav'da sosyal hizmetler için iş birliği toplantısı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin sunulması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Simav'da sosyal hizmetler için iş birliği toplantısı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin sunulması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

        Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kurumlar arası eş güdümün artırılması ve sosyal yardım ile sosyal hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

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        Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha verimli yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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