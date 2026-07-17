Tarihi Kütahya Kalesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediliyor. Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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