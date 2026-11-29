Edinilen bilgilere göre, Hisarcık Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Zeki Çetin, 20 günlük umre ziyaretini tamamlayarak evine döndü. Çetin, dönüşünden bir gün sonra evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.