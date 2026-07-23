AB tescilli Malatya kayısısında hasat sürüyor

MUHAMMED BATU AK - Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya'da, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında hasat yoğun şekilde sürüyor.



Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte üreticiler, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" başta olmak üzere 32 farklı çeşitteki kayısıları dalından toplayarak kurutmalık üretim için hazırlıyor.



Bu sezon bahçelerdeki ürün bolluğu üreticinin yüzünü güldürürken mevsimlik tarım işçileri kavurucu sıcakta mesai yapıyor.



Mevsimlik tarım işçilerinin mesaisi gün doğmadan başlıyor. Sabah saat 05.00 civarında sergen alanlarına gelen işçiler, hasat edilen kayısıları kullanım amacına göre iki farklı yöntemle işliyor.



"Gün kurusu" (kahverengi kuru kayısı) olarak değerlendirilecek meyveler, herhangi bir işlem uygulanmadan doğrudan sergen alanlarına serilerek güneş altında doğal yöntemlerle kurutuluyor.



Güneşte birkaç gün bekletilen meyveler, belirli aralıklarla çevrilerek her iki yüzünün de eşit şekilde kuruması sağlanıyor. Yeterli olgunluğa ulaşan kayısıların çekirdekleri çıkarılıyor ve meyveler yeniden güneşe bırakılıyor.



Sarı kuru kayısı olarak hazırlanacak ürünler ise renklerini koruması ve raf ömrünün uzatılması amacıyla önce islimleme (kükürtleme) işlemine alınıyor. Ardından sergen alanlarına tek sıra halinde serilen meyveler, birkaç gün güneşte kurutuluyor. Yeterli kuruluğa ulaşan kayısıların çekirdekleri çıkarılıyor ve yeniden güneşe bırakılarak kurutma işlemi tamamlanıyor.



Daha sonra boylama ve sınıflandırma işlemlerinden geçirilen ürünler depolanarak pazara ve ihracata hazırlanıyor.



Büyük ölçüde insan emeğine dayanan bu süreç, hasadın en zahmetli bölümünü oluşturuyor.



- Aroması, şeker oranı, potasyum zenginliğiyle ayrışıyor



Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde kayısı üreticiliği yapan Erhan Almendi, AA muhabirine, Malatya kayısısının yüksek şeker oranı, fosfor ve potasyum zenginliğiyle rakiplerinden ayrıldığını, bu kalitenin kentin havası ve güneşinden kaynaklandığını söyledi.



Malatya kayısısının önemli bir ihracat ürünü olduğunu belirten Almendi, kayısı hasadının haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk haftasında başladığını, hasat edilen ürünün uzun ve zahmetli bir süreçten geçtiğini anlattı.



Almendi, "Kayısı önce ağaçtan toplanıyor, ardından islimlenerek sergen alanlarında güneşte kurutuluyor. Yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra çekirdeği çıkarılıyor, daha sonra yeniden güneşe seriliyor. Son kez kurutulan ürün toplanarak depolara taşınıyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Bu süreçlerin tamamı insan emeğiyle gerçekleştiriliyor." dedi.



Mevsimlik tarım işçisi İbrahim Bayır da 12 yıldır her sezon kayısı hasadında çalıştığını söyledi.



Sabah saat 05.00'te çalışmaya başladıklarını ifade eden Bayır, "Akşamdan kalan kayısıları seriyoruz, kuruyanları çekirdeğini çıkarmak için topluyoruz. Saat 07.30'dan sonra ağaçlardan hasat edilen kayısılar sergen alanına getiriliyor. Burada 4-5 gün kurutulduktan sonra çekirdeği çıkarılıyor ve tekrar güneşe seriliyor. Öğle sıcağında ara veriyoruz, öğleden sonra yeniden çalışarak akşam saatlerine kadar mesai yapıyoruz." diye konuştu.

