Akçadağ'da Keklikpınarı Camisi ibadete açıldı

Akçadağ Belediyesi ile Yeni Keklikpınarı Cami ve Müştemilatı Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, caminin hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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