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        Akçadağ'da Keklikpınarı Camisi ibadete açıldı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan Keklikpınarı Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Akçadağ'da Keklikpınarı Camisi ibadete açıldı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan Keklikpınarı Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Akçadağ Belediyesi ile Yeni Keklikpınarı Cami ve Müştemilatı Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, caminin hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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