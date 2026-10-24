Abdullah Güler'den Bi Mekan Müze Kafe'ye övgü: "Çok güzel bir yer olmuş"

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek kitap kafe konseptiyle hizmete sunulan Bi Mekan Müze Kafe, ziyaretçilerden beğeni topladı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte mekânı ziyaret ederek, yapılan çalışmayı yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve Yazar Turgay Güler ile birlikte Bi Mekân Müze Kafeyi ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eskiden askerlik şubesi olarak kullanılan tarihi mekanın müzeye dönüştürüldüğünü ancak yeterli ziyaretçi ilgisi görmediğini belirterek, mekânı daha işlevsel hale getirmek ve kültürel yaşama katkı sunmak amacıyla kitap kafe konseptine dönüştürdüklerini ifade etti. Başkan Er, alanda bulunan kerpiç evlerin de kültürel dokunun korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

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Mekânı gezen TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan çalışmaları beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir yer olmuş" dedi.

Güler, müze ve kafe hakkında bilgi aldı.

Bi Mekan Müze Kafeyi ziyaret eden vatandaşlar da mekanın Malatya'ya kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ettiler. Ziyaretçiler, "Çok güzel olmuş, Malatya'ya hayırlı olsun. Emeğinize sağlık. Çok beğendik, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.