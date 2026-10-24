Malatya'ya kazandırılan tesisler bir bir hizmete açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla hayata geçirilen Şehir Kütüphanesi, ÇarmuzuKiltepe ve Melekbaba Spor Kompleksleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Malatya'da gençlerin eğitim ve spor imkânlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Şehir Kütüphanesi, ÇarmuzuKiltepe Spor Kompleksi ve Melekbaba Spor Kompleksi, düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete girdi.

Öğrenciler nezih bir çalışma ortamına kavuştu

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Şehir Kütüphanesi, modern donanımı ve farklı çalışma alanlarıyla öğrencilere konforlu bir ortam sunuyor. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren kütüphane; serbest çalışma alanları, bilgisayarlı çalışma bölümleri, amfi çalışma alanları, çalışma odaları, seminer salonu ve kafeteryasıyla dikkat çekiyor.

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Akıllı turnike sistemiyle girişlerin sağlandığı kütüphanede öğrencilere çorba, çay, su ve kahve ikramları da sunuluyor. Eğitim ve araştırma faaliyetleri için modern bir ortam sağlayan Şehir Kütüphanesi, öğrencilerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

ÇarmuzuKiltepe'ye Modern Spor Kompleksi

Açılışı gerçekleştirilen ÇarmuzuKiltepe Spor Kompleksi, 1.700 metrekare kapalı kullanım alanıyla farklı yaş gruplarına ve spor branşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Komplekste yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra farklı spor branşlarına yönelik cep salonları ve fitness alanları bulunuyor. Ayrıca nizami ölçülerde halı saha ile açık basketbol ve voleybol sahaları da vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Melekbaba Spor Kompleksi çok sayıda branşa ev sahipliği yapacak

Farklı spor dallarına yönelik donanımıyla öne çıkan Melekbaba Spor Kompleksi, Malatya'da spor altyapısına önemli katkı sağlayacak. Kompleks bünyesinde FIBA standartlarında, 1.000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile UEFA standartlarına uygun, 1.500 seyirci kapasiteli tribüne sahip sentetik çim futbol sahası yer alıyor. Tesiste ayrıca kapalı halı saha ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan kapalı salon hokeyi sahası bulunuyor.

Basketbol, voleybol ve tenis gibi branşlara yönelik açık sahaların da yer aldığı komplekste bocce sahasının yanı sıra eskrim, badminton, okçuluk ve taekwondo gibi spor dallarına yönelik alanlar da oluşturuldu.

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Şehir Kütüphanesi ile spor komplekslerinin hizmete açılmasıyla Malatya'da gençlerin eğitim, kültür ve spor faaliyetlerini destekleyecek yeni alanlar kazandırılmış oldu.