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        Depremden etkilenen Malatya'da 60 yetim öğrenciye burs ve rehberlik desteği

        İstanbul İnsani Yardım Derneği, "Kardeşim Ol" projesi kapsamında Malatya'da burs verdiği 60 yetim öğrenciyi üniversite öğrencileriyle buluşturarak eğitim ve rehberlik desteği sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Depremden etkilenen Malatya'da 60 yetim öğrenciye burs ve rehberlik desteği

        İstanbul İnsani Yardım Derneği, "Kardeşim Ol" projesi kapsamında Malatya'da burs verdiği 60 yetim öğrenciyi üniversite öğrencileriyle buluşturarak eğitim ve rehberlik desteği sunuyor.

        İstanbul İnsani Yardım Derneğinden Prof. Dr. Cüneyt Kucur, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda, lise öğrencilerinin eğitim süreçlerini desteklemek ve onlara rol model olacak üniversitelilerle buluşmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Depremden etkilenen yetim öğrencilerin yalnızca maddi desteğe değil, eğitim hayatlarında yol gösterecek kişilere de ihtiyaç duyduğunu belirten Kucur, gençlerin eğitimlerinin aksamaması ve geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için çalıştıklarını ifade etti.

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        Projeyle öğrencilerin ilerleyen yıllarda topluma katkı sunan ve kendi memleketlerindeki ihtiyaç sahibi gençlere destek olan bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını dile getiren Kucur, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşarak onlara rehberlik ettiğini kaydetti.

        Deprem bölgesinde 550 öğrenciye burs verdiklerini bildiren Kucur, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından bu yıl Malatya'yı da projeye dahil ettiklerini belirtti.

        Malatya'da 60 öğrenciye burs sağladıklarını aktaran Kucur, öğrencilere yıl içinde tablet ve üniversiteye hazırlık programları desteği sunduklarını, eğitim kaynaklarına erişimleri için de yardımcı olduklarını anlattı.

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        Öğrencileri üniversitede öğrenim gören gençlerle eşleştirdiklerini ve ayda bir görüşmelerini sağladıklarını vurgulayan Kucur, maddi desteğin yanında öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için manevi olarak da yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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