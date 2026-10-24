Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, Darende D300 karayolu Somuncubaba Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 44 AFB 180 plakalı motosiklet, kavşakta 23 ABA 580 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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