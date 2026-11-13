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        Başkan Geçit: "Yeşiltepe hak ettiği değere kavuşuyor"

        Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe bölgesinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bölgede yürütülen imar uygulamalarında sona yaklaşıldığını belirterek vatandaşlara askı süreçlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Başkan Geçit: "Yeşiltepe hak ettiği değere kavuşuyor"

        Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe bölgesinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bölgede yürütülen imar uygulamalarında sona yaklaşıldığını belirterek vatandaşlara askı süreçlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

        Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım yatırımları kapsamındaki çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Yeşiltepe bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarının startını veren ekipler, 4 mahallede sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Çalışmalarına ilk olarak Cumhuriyet Mahallesinde başlayan ekipler, Atatürk, Gazi ve Koşu mahallesinde toplam 5 kilometrelik ulaşım yatırımını hayata geçirecek.

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        Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Geçit'e ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ile Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan Gözene eşlik etti.

        "Sözünün eri bir başkana sahibiz"

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci konuşmasında, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, sözünün eri bir belediye başkanına sahibiz. Sayın Belediye Başkanımız her fırsatta altyapısı tamamlanan yollarımızı asfaltlayacağına dair söz veriyordu. Bugünde başkanımızın bu sözünü yerine getirdiğini görmek hepimizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan gayet memnun." ifadelerine yer verirken, Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise "Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışkan ve sözünü tutan bir başkanımız var, ekiplerine ve kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

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        "Birinci önceliğimiz ulaşım yatırımları"

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise 2024 yılından bugüne kadar ulaşım yatırımlarına yaklaşık 3 milyar TL kaynak aktardıklarını belirterek, merkez ve kırsal mahallelerde altyapısı tamamlanan yolların kalite standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

        Yeşiltepe'nin yedi ayrı mahalleden oluşan, konutların ve iş yerlerinin yanı sıra Yeni Adliye Binası'na da ev sahipliği yapan önemli bir yerleşim alanı olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar durmadan, dinlenmeden sahadayız. Ulaşım yatırımlarını önemsiyoruz. Üç yıllık süreçte 3 milyar TL'ye yakın kaynağı ulaşım yatırımlarına aktardık. Altyapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla daha kaliteli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Yeşiltepe, yedi ayrı mahalleden oluşan ve ilçemizin önemli yerleşim alanları arasında bulunan bir bölgemizdir. Avrupa hibe projesi kapsamında burada içme suyu şebekesinin yenilenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ de bu süreçte önemli çalışmalar yürüttü. Bizler her zaman doğalgaz, elektrik, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapısı tamamlanan yollarımızda yama dönemini kapatacağımızı ifade ettik. Bu anlayışla Yeşiltepe'de altyapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfaltla buluşturarak ulaşımı daha akıcı, güvenli ve konforlu hale getiriyoruz" dedi.

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        "İmar süreçlerini takip edelim"

        Başkan Geçit, bölgede yürütülen imar uygulamalarında sona yaklaşıldığını belirterek vatandaşlara askı süreçlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Hayata geçirilen imar uygulamalarıyla birlikte bölgenin yeni yatırımlara daha hızlı kavuşacağını ifade eden Başkan Geçit, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin gelişim ve dönüşüm sürecinin ivme kazanacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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