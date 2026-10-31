'Bir Değer, Bir Ömür' projesinin konuğu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Değer, Bir Ömür" projesi, topluma katkı sunmuş ve bilgi birikimleriyle iz bırakmış önemli şahsiyetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

"Her Ömür Bir Hikâye, Her Değer Bir Miras" temasıyla düzenlenen söyleşi programının konuğu, ilim ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu. "Pervari'den Paris'e: Hayatım, Hatıralarım" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, çocukluk yıllarından eğitim hayatına, akademik çalışmalarından yurt dışı deneyimlerine kadar uzanan yaşam yolculuğunu Malatyalılarla paylaştı. Pervari'den Paris'e uzanan hayat hikâyesini, meslek yaşamında karşılaştığı zorlukları, unutulmaz hatıralarını ve yıllar içerisinde edindiği tecrübeleri samimi bir anlatımla aktardı.

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Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Sırma, geçmişten günümüze uzanan hatıralarını paylaşırken, ilim, eğitim, kültür ve hayat tecrübelerine ilişkin değerlendirmeleriyle dinleyicilere önemli mesajlar verdi. Söyleşi, katılımcılara hem tarihî hem de kültürel açıdan zengin bir bakış açısı kazandırdı.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yı Yeşilyurt'ta ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, "Bir Değer, Bir Ömür" projesinin, topluma değer katmış, bilgi ve tecrübeleriyle iz bırakmış önemli şahsiyetleri yakından tanımak ve onların birikimlerini gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ercan, geçmişten günümüze topluma değer katan, bilgi ve birikimleriyle gelecek nesillere ışık tutan kıymetli şahsiyetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Programın sonunda Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan tarafından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.