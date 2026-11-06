Demir yolu bakım aracı, otomobile çarptı; 2 yaralı
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde demir yolu bakım aracının otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde demir yolu bakım aracının otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Sütlüce Mahallesi'ndeki Malatya-Sivas demir yolu hattında meydana geldi. Bakım aracı, yasak olmasına rağmen demir yolundan karşıya geçmeye çalışan H.K. (48) yönetimindeki 44 AHP 875 plakalı otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.