Başkan Geçit, Bindal Mahallesi'ndeki yatırımları inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Bindal Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden yol açma ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra 2027 yılında gerçekleştirilecek yol yatırımlarının ön hazırlıkları da değerlendirildi.

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Bindal Mahallesi’ni ziyaret etti.

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"Kırsal bölgelerin gelişimi ilçemizin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor"

Mahalle sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Geçit, mahalle genelinde yürütülen yol açma ve yenileme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ziyarette ayrıca 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan yol çalışmalarının ön hazırlıkları da ele alındı. Kırsal mahallelerin gelişiminin Yeşilyurt’un genel kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Geçit, vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyerek ihtiyaçların çözümüne yönelik ciddi ve kararlı adımlar attıklarını söyledi.

"Kırsal mahallelerimizi daha cazip hale getiriyoruz"

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Bindal Mahallesi’nin ulaşım imkânlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Geçit, mahalle içi bağlantı yollarının yanı sıra merkezle olan ulaşım bağlantılarının da güçlendirileceğini söyledi. Tarım arazilerine, bağ ve bahçelere ve yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Geçit, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, hemşerilerimizin taleplerini değerlendirmek ve yapacağımız hizmetleri istişare etmek üzere Bindal Mahalle'mizi ziyaret ettik. Belediye olarak bu güzel mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Mahallemizin ulaşım ağını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Mahallemizin hem kendi içindeki bağlantı yollarını hem de merkezle olan ulaşım bağlantısını güçlendirecek çalışmaları hayata geçireceğiz. Tarım arazilerimize, bağ ve bahçelerimize, evlerimize ulaşımı kolaylaştıracak yolları güzelleştireceğiz. Samimi bir ortamda hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek ihtiyaçları ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdik. Kırsal bölgelerimizin her alanda değişim ve dönüşümü, şehrimizin imar ve inşasında büyük önem taşıyor. Yeni yatırımlarla kırsal bölgelerimizin daha cazip ve tercih edilen yaşam alanları olmasını sağlıyoruz. Bizleri çok güzel ağırlayan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.