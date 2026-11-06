Malatya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 iş yeri ve 9 ikamete yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 117 personel katıldı. Aramalarda; 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 11 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.