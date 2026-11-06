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        Malatya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

        MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Malatya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

        MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 iş yeri ve 9 ikamete yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 117 personel katıldı. Aramalarda; 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 11 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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