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        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine altı yıllık akreditasyon

        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programları, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:23 Güncelleme:
        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine altı yıllık akreditasyon

        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programları, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edildi.

        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin akreditasyon başvurusu üzerine Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, fakültenin Türkçe ve İngilizce Tıp Eğitimi Programlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları'nı karşıladığı tespit edildi.

        TEPDAD Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, programın 1 Ocak 2032 tarihine kadar akredite edilmesine karar verildi. Akreditasyon kararına ilişkin TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek imzasıyla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilen yazıda, fakültenin bu başarısı tebrik edildi.

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