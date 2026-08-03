GÜNCELLEME - Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan üçü ağır 18 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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