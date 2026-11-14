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        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Uluslararası Kongrede birincilik ödülü

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde Araştırma Poster Birincilik Ödülü'nü kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Uluslararası Kongrede birincilik ödülü

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde Araştırma Poster Birincilik Ödülü'nü kazandı.

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası bilimsel alanda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fakültenin Ortodonti Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fırat Oğuz, Arş. Gör. Onur Kaya ve Arş. Gör. Mehmet Bütün ile Uzman Dt. Handan Göze Oğuz tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, uluslararası kongrede birincilik ödülüne layık görüldü. Yurt içinden ve yurt dışından 1000'in üzerinde ortodonti uzmanının katılımıyla 48 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde sunulan "Ortodontik Çekim Kararlarının Tahmininde Yapay Zekâ Yaklaşımı: Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı çalışma, Araştırma Poster Birincilik Ödülü'nü kazandı.

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        Yapay zeka destekli tedavi planlamasına bilimsel katkı

        Ortodontik tedavi planlamasının önemli aşamalarından biri olan diş çekimi kararlarının tahminine odaklanan çalışmada, farklı yapay zeka destekli makine öğrenmesi modellerinin performansları karşılaştırmalı olarak incelendi. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, yapay zekâ destekli sistemlerin ortodontik tedavi planlamasında klinik karar verme süreçlerine katkı sunabilecek potansiyelini ortaya koydu.

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinin uluslararası bilimsel platformda elde ettiği bu ödül, fakültenin bilimsel araştırma, yenilikçi yaklaşımlar ve akademik üretim alanındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi oldu.

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