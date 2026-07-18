Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde temel atma ve toplu açılış töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) Merkezi Derslik B Blok’un temel atma ile toplu açılış töreni düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki kampüste gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreninde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin iki cumhurbaşkanı ve iki başbakan yetiştirdiğini söyledi.​​​​​​​



Deprem sonrası imar ve inşa faaliyetlerinde artık son aşamalara geldiklerini belirten Yavuz, kentteki bu dinamizmin üniversitelere de yansıdığını anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentte atılan her temelin ve yapılan her açılışın şehrin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade etti.



AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Abdurrahman Babacan da selamlama konuşması yaptı.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de üniversitelerinin öğrenci merkezli, dijital çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim modelini benimsediğini söyledi.



Depremin izlerini silmek adına yatırımları sürdürdüklerine işaret eden Bentli, 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Merkezi Derslik A Blok’un ardından, laboratuvar ağırlıklı olacak B Blok’un da temelini atıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Akademik dönüşüm vizyonu çerçevesinde sağlıkta ve tüm alanlarda yapay zeka konusuna öncelik verdiklerini kaydeden Bentli, "Türkiye’de ilk kez açılan yapay zeka ön lisans programlarının yanı sıra bölgemizde ilk olan yapay zeka yüksek lisans programını üniversitemize kazandırdık. Yayın sayılarımızı 2025 yılında yüzde 62 oranında artırarak bölge üniversiteleri arasında en çok ivme yakalayan kurumlardan biri olduk. Bugün açılışını yaptığımız Öğrenci Yaşam Merkezi, spor sahaları, kütüphane projeleri ve güney cephede inşa edilecek yeni ana giriş nizamiyemizle kampüsümüzü tam donanımlı bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Merkezi Derslik B Blok’un temeli atıldı, toplu açılış töreni kapsamında kurdele kesildi.



Törende Merkezi Derslik A Blok, Öğrenci Yaşam Merkezi, Rönesans Vakfı destekleriyle tamamlanan Darende Bekir Ilıcak Öğrenci Yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla yapılan kapalı halı saha, voleybol ve basketbol ahaları, Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu, MTÜ Genç Ofis, hayırsever Ali Özcan’ın katkılarıyla inşa edilen Battalgazi Yerleşkesi İbrahim Özcan Eğitim Binası ile Kale MYO bünyesindeki Uygulamalı Mutfak Atölyesi resmen hizmete açıldı.



Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albaş Ahmet Erekici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, idari personel ve hayırsever iş insanları katıldı.





