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        Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 5 zanlı adliyeye sevk edildi

        Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 5 zanlı adliyeye sevk edildi

        Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aykut A, Derya A, Olga Ö, Onur İ. ile Serap A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

        - Olay

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün tespit edildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını, bir şüphelinin ise arandığını belirtmişti.

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