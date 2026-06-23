Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 5 zanlı adliyeye sevk edildi
Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aykut A, Derya A, Olga Ö, Onur İ. ile Serap A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.
- Olay
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün tespit edildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını, bir şüphelinin ise arandığını belirtmişti.
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