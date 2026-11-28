Malatya Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, ithal kömür fiyatlarının kalitesine göre ton başına 16 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini belirterek, vatandaşları korsan kömür konusunda uyardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kömür satışlarında hareketlilik yaşanırken, Malatya'da ısınma amaçlı kullanılan ithal kömürlerin fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Malatya Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, kömür piyasasındaki son durum, fiyatlar ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Kömür fiyatlarının ithalatçı firmaların belirlediği tarifelere göre şekillendiğini ifade eden Özbek, ürünlerin dolar üzerinden ithal edildiğini ve fiyatların bu nedenle sık sık değiştiğini söyledi. Bu yıl kömür fiyatlarına haftalık veya 15 günlük periyotlarla 5 ila 10 dolar arasında zam geldiğini belirten Özbek, "Kömürler kalitesine göre değişiyor. Ton fiyatları 16 bin liradan başlayıp 18 bin ve 20 bin liraya kadar çıkıyor. Torba fiyatları ise 400, 450 ve 500 lira arasında değişiyor. 40 torba bir tona karşılık geliyor" dedi.

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Kömür satışlarının ağırlıklı olarak kırsal kesimde yoğunlaştığını kaydeden Özbek, deprem sonrasında şehir merkezinden ayrılarak köylerde ve bahçelerde ev yapan vatandaşların da kömüre yöneldiğini belirtti. Özellikle evlerinde kat kalorifer sistemi bulunan vatandaşların kömür kullandığını aktaran Özbek, kırsal bölgelerde talebin daha fazla olduğunu ifade etti.

Vatandaşların kömür alırken kaliteye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Özbek, korsan kömür satışlarına karşı uyarılarda bulundu. Mahrukatçılar esnafı olarak kükürt oranı düşük, kalorisi yüksek ve çevreye daha az zarar veren kömürleri satışa sunduklarını belirten Özbek, "Korsan kömürler kükürt oranı yüksek olduğu için hava kirliliğine neden oluyor ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Esnafımızda satılan kömürlerin analiz raporları bulunuyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kömürlerini Mahrukatçılar esnafından almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.