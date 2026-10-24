Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.C. idaresindeki 34 SPT 46 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Akbulut'a çarptı.

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