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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.C. idaresindeki 34 SPT 46 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Akbulut'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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