Malatya'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 05.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
B.D. yönetimindeki 27 AZC 197 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Savaklı Mahallesi mevkisinde, refüje çarptı.
Daha sonra karşı yöne geçen aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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