Malatya'da yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.



Ev ve odunluk yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan B.S. (53) yönetimindeki 44 LE 104 plakalı itfaiye aracı, Dilek Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü B.S. ile araçta bulunan 2 itfaiye personeli, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

