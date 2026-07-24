Malatya'da yasa dışı bahiste para nakline aracılık eden 16 zanlı tutuklandı

Malatya'da yasa dışı bahiste para nakline aracılık edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5/c maddesine" aykırı olarak yasa dışı bahiste para nakline aracılık edenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüphelinin hesap hareketleri incelendi.



Hesaplarda yaklaşık 2 milyar 871 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.



Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 61 dijital materyal ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 20'si yakalandı, 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.







