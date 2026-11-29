AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'daki eğlence organizasyonundaki görüntülere ilişkin açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da bir eğlence organizasyonundaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da bir eğlence organizasyonundaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Yenişehirlioğlu, açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili olarak "Antikacı" romanından bir alıntıyla fikrini belirtmek istediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.