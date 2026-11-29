AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da bir eğlence organizasyonundaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili olarak "Antikacı" romanından bir alıntıyla fikrini belirtmek istediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."