Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Akif Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen F.Ö. ile Akif Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.Ö.’nün yanında bulunan bıçakla Akif Yıldız’ı yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akif Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gece yakalandı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.