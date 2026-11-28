Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Bursaspor: 1
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor ile 11 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor ile 11 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza yayının solundan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, top dışarı çıktı.
24. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Saranic'in şutunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi
27. dakikada Vanspor FK'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sinan'ın kafayla içeriye çevirdiği topu Emirhan, kendi kalesine gönderdi. 10
30. dakikada Soner'in ortasında arka direkte Lincoln'ün kafayla indirdiği topa Iheanacho'nun vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.
38. dakikada ceza yayının gerisinden Lincoln'ün ortasında Saranic'in içeriye çevirdiği topu Iheanacho, ağlara yolladı. 11
90+2. dakikada Boutrah'ın hatalı pasında topla buluşan Zivkovic'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Kerem gole izin vermedi.
90+3. dakikada Vanspor FK'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda kale sahasına yapılan ortaya Oulare'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Yusuf Şimşek
Vanspor FK: Abdulsamed, Kadir, Oularé, Sinan, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Özkan dk. 85), Hikmet, Mehmet Manış, İlkan (Khan dk. 74), Alhaft (Zivkovic dk. 62), Ozan Can (Barhi dk. 85)
Yedekler: Alperen Uysal, Yenne, Emre, Faruk Can, Medeni, Celal
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bursaspor: Kerem, Bayramov, Emirhan, Ertuğrul, Rahmetullah, Juergen (Baran dk. 82), Soner (Eyüp dk. 67), Henrique, Boutrah, Halil (Saranic dk. 16), Iheanacho
Yedekler: Anıl, Emir Kaan, Zeki, Alperen Babacan, Tayfun, Batuhan Yayıkcı, Adem
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Emirhan (dk. 30 k.k.) (Vanspor FK), Iheanacho (dk. 38) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Oulare, Mehmet Özcan, Zivkovic (Vanspor FK), Ertuğrul, Saranic, (Bursaspor)
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