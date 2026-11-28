Törene, Yüce'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile gaziler katıldı.

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