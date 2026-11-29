Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından merkezden kırsala yatırım ve hizmet seferberliği sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin önemli termal turizm merkezlerinden Hisar Kaplıcaları'ndaki hamam baştan sona yenilenirken, 10 kırsal mahalleye de çok amaçlı salon yapıldı.

Demirci Belediyesi, ilçenin gelişimi ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla projelerini aralıksız sürdürüyor. Aquapark, restoran, termal otel, açık ve kapalı düğün salonları ile piknik alanlarıyla bölge turizmine hizmet veren Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri'nde bulunan hamamda kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı. Modern, konforlu ve hijyenik bir yapıya kavuşturulması hedeflenen Hisar Kaplıcaları Hamamı'nda ekipler hem görsel hem de teknik anlamda titiz bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında yapının iç ve dış cephesi tamamen yenilenirken; su tesisatından elektrik altyapısına kadar tüm teknik donanımlar baştan sona güçlendiriliyor. Estetik iç mimarisiyle öne çıkacak olan yeni hamamda; sauna, çift havuz sistemi, özel dinlenme alanları ve seyir terası gibi modern imkanlar yer alacak. Restorasyon çalışmalarının 2027 yılı şubat ayı sonunda tamamlanarak tesisin yeniden vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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On kırsal mahalleye 200 metrekarelik çok amaçlı salon

İlçe merkezindeki turizm ve altyapı yatırımlarının yanı sıra kırsal mahallelerin taleplerini de değerlendiren Demirci Belediyesi, mahallelerin sosyal yaşamını canlandıracak projeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda Sevinçler, Örücüler, Tekeler, Yeşiloba, Karaisalar, Ayvaalan, Çandır, Boyacık, İcikler Uluköy ve Kargınışıklar mahallelerine 200 metrekare büyüklüğünde sandviç panelli çok amaçlı salonlar inşa edildi. Vatandaşların düğün, sünnet ve cemiyet gibi özel günlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceği yeni salonlar, toplu yemek organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

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Yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeyi her alanda geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Demirci'mizin merkezinden en uzak kırsal mahallesine kadar ayrım gözetmeksizin hizmet götürmeye devam ediyoruz. İlçemizin göz bebeği olan Hisar Kaplıcaları'ndaki hamamımızı günümüz şartlarına uygun, modern ve çok daha konforlu bir hale getiriyoruz. 2027 şubat sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz bu projeyle termal turizmdeki iddiamızı daha da güçlendireceğiz. Diğer yandan kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde, düğünlerinde ve cemiyetlerinde kullanabilecekleri 10 adet çok amaçlı salonumuzu tamamlayarak hizmete sunduk. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.