Manisa Büyükşehir Belediyesince 16 ilçedeki ziraat odalarına kazandırılan 21 milyon lira değerindeki 144 tarım makinesinden Alaşehirli üreticilerin de yararlanacağı bildirildi. Alaşehir'de destekleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu makineler birçok çiftçimizi gereksiz masraflardan kurtaracak. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal destek çalışmalarını inceleyerek Sulama Kooperatifi ve Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyaretlerde çiftçilerin ortak kullanımına sunulan tarım makineleri ile kooperatife kazandırılan zeytinyağı şişeleme ve etiketleme makinesi hakkında bilgi alındı.

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Başkan Dutlulu, Alaşehir programı kapsamında Kemaliye Mahallesi'ndeki S.S. Kemaliye Kasabası Sulama Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarete Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, ziraat odası temsilcileri ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kooperatife Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak kazandırılan zeytinyağı monoblok şişeleme ve etiketleme makinesini inceleyen Dutlulu, makinenin üreticilere sağlayacağı katkılar ve kooperatifin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Alaşehirli üreticilere 8 tarım makinesi

Programın devamında Alaşehir Ziraat Odasını ziyaret eden Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik makine desteklerini değerlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçe ziraat odasına toplam 21 milyon lira değerinde 144 yeni nesil tarım makinesi kazandırıldığı belirtildi.

Alaşehirli üreticilerin ortak kullanımına sunulan ekipmanlar arasında 1 hidrolik gübre serpme makinesi, 2 toprak altı gübre atma makinesi, 1 adet 7'li merdaneli yaylı çapa, 1 adet 9'lu çelik yaylı çapa, 1 adet 18'li V tipi goble ve 2 adet 500 kilogramlık üflemeli kükürt atma makinesi bulunuyor.

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"5 binden fazla çiftçimiz faydalanacak"

Tarımsal desteklerin çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek verimliliğe katkı sağladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bugün Alaşehir'deyiz. Ziraat odalarına verdiğimiz zirai ekipman desteğini inceliyoruz. Yaklaşık 5 binden fazla çiftçimizin faydalanacağı ve ziraat odalarına teslim ettiğimiz ekipmanlar, odaların kontrolünde kullanılacak. Bu makineler birçok çiftçimizi gereksiz masraflardan kurtaracak. Her zaman çiftçilerimizin, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ziraat odamıza ve Alaşehir'imize verdiğimiz ekipmanlar hayırlı olsun" dedi.

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Ziyaretlerde, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik desteklerin sürdürülmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.