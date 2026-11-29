Manisa sanayisinin teknolojik dönüşümüne öncülük eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin savunma ve havacılık sanayisindeki üretim kabiliyetlerini geliştirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Almanya’da önemli bir teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), kent sanayisinin yüksek teknolojili ve katma değerli üretime geçiş sürecini destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Bilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özdeveciler, 23. Meslek Komitesi Başkanı Nevzat Sarı ve beraberindeki sanayiciler, Almanya’nın Augsburg bölgesinde üretim tesisleri bulunan HAIMER firmasını davet üzerine ziyaret etti.

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İki gün sürecek teknik ziyaret kapsamında heyet, savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji üretim sistemleri, hassas işleme, bağlama sistemleri, takım tutucular ve ölçüm teknolojilerine yönelik yenilikleri yerinde inceleme ve canlı uygulamalara tanıklık etme fırsatı buluyor.

Manisalı sanayicilerin teknik yeterliliklerinin artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, Manisa sanayisinin teknolojik dönüşümü açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Ziyaret kapsamında edinilecek bilgi, deneyim ve teknolojik kazanımların Manisa’daki sanayi kuruluşlarına aktarılması hedefleniyor. Ziyaretin ardından Manisalı sanayicilerin faydalanabileceği eğitim programlarıyla sürecin daha geniş bir katılımla sürdürülmesi planlanıyor.

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Böylelikle ziyaretin kazanımlarının yalnızca heyetle sınırlı kalmaması, Manisa sanayisinin genelinde teknolojik gelişime ve nitelikli üretime katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bir asrı aşan tecrübesiyle Manisa iş çevresinin gelişimine yön veren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için uluslararası temaslarını ve sektörel çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle savunma ve havacılık sanayisi gibi stratejik sektörlerde Manisalı firmaların daha etkin rol üstlenmesini hedefleyen Manisa TSO; bilgi ve teknoloji transferi, nitelikli üretim, sektörel eğitimler ve uluslararası iş birliği fırsatlarına yönelik çalışmalarıyla kent ekonomisinin geleceğine yatırım yapıyor.

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Manisa TSO’nun Almanya’da gerçekleştirdiği bu teknik ziyaret, Manisa’nın mevcut sanayi potansiyelini yüksek teknolojiyle buluşturma, katma değerli üretimi artırma ve kenti savunma ve havacılık sanayisinin güçlü üretim merkezlerinden biri haline getirme vizyonunun önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor.