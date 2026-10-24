Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci kestanesinde hasat başladı

        Demirci kestanesinde hasat başladı

        MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kestane hasadı başladı. İlçede 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan bu sezon yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kestanenin kilogramı ise büyüklüğüne göre 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Demirci kestanesinde hasat başladı

        MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kestane hasadı başladı. İlçede 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan bu sezon yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kestanenin kilogramı ise büyüklüğüne göre 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor.

        Demirci ilçesine bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede üreticiler kestane hasadı mesaisine başladı. Üretimin en yoğun yapıldığı Çanakçı Mahallesi'nde üreticiler, ağaçlardaki kestaneleri sırıklarla düşürürken kadınlar da eldivenlerle kozalakları toplayarak selelere aktarıyor. Toplanan kestaneler, dağlardan getirilen eğrelti otlarıyla birlikte kuyulara konularak 2 ila 3 ay dinlenmeye bırakılıyor. Bu yöntemle kestanelerin kabuklarından daha kolay ayrılması sağlanıyor. Kuyularda bekletilmeyen kestaneler ise evlerde tencerelerde haşlanarak tüketiliyor. İlçede 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan bu sezon yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği belirtilirken, kestanenin kilogramı ise büyüklüğüne göre 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor.

        REKLAM

        'ATALARIMIZDAN KALAN MİRASI KİMYASAL KULLANMADAN YAŞATIYORUZ'

        Çanakçı Mahallesi Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci'de kestane üretiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 2026 hasat sezonunun tüm üreticiler için kazasız ve bereketli geçmesini diledi. Kestanenin bakımında hayvan gübresi kullandıklarını ve zirai ilaç uygulamadıklarını belirten Dönmez, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal olarak hayvan gübresiyle yapılmakta olup, üretimde kesinlikle zirai ilaç kullanılmamaktadır. Cenabı Allah nasıl verdiyse o doğallıkta üretime devam ediyoruz. Atalarımızdan bize kalan bu değerli mirası en güzel şekilde yürütüyor, bizden sonra da torunlarımıza bırakacağız. Kestanemizin toprağından, suyundan, havasından ve 1.200 rakımlı serin ikliminden gelen lezzeti çok başkadır. Bursa'daki şekerleme fabrikaları kestanemizi özellikle tercih etmektedir. Bu yıl kalibresine göre kestanenin kilogram fiyatı 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

        REKLAM

        Kestanenin kuyularda bekletilme sürecini de anlatan Dönmez, "Kestaneyi silktikten sonra kuyuya indiriyoruz; altını ve üstünü dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla örtüyoruz. Kuyu içerisinde 2-3 ay bekleyen kestane daha da şişiyor. Üründe kimyasal ilaç asla yok, traktörle sürüp işliyoruz ve zaten büyük bir bakım istemiyor. Tamamen doğal beslenen kestanemiz kalitesiyle ön plana çıkıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de iki mahalleye yangın tankeri desteği
        Sarıgöl'de iki mahalleye yangın tankeri desteği
        Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestan...
        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestan...
        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek
        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü