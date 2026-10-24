Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 20 milyon 914 bin 35 lira değerinde 144 modern tarım makinesini çiftçilerin kullanımına sunuyor. Başkan Besim Dutlulu, 2024 yılının ardından kırsal destek bütçesini ciddi oranda artırdıklarını belirterek, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir destek projesini hayata geçirdi. Manisa'da faaliyet gösteren 16 ziraat odasının tamamıyla imzalanan protokol kapsamında temin edilen 144 tarım makinesi, çiftçilerin hizmetine sunulacak.

REKLAM

144 tarım makinesi üreticinin hizmetinde

Proje kapsamında 20 milyon 914 bin 35 lira maliyetle alınan makineler arasında taş toplama, zeytin hasat, hayvan gübresi dağıtma, toprak altı gübre atma, zeytin eleği, toprak altı damla sulama borusu serme, cevizbadem soyma makineleri ve mibzer bulunuyor.

Makineler, ilçe ziraat odaları aracılığıyla üreticilerin kullanımına sunulacak. Ayrıca Demirci Ziraat Odası ile yapılan ortak hizmet protokolü kapsamında mevcut toprak analizi laboratuvarlarının modernizasyonu da gerçekleştirilecek.

"Kırsal desteğe ayrılan bütçeyi ciddi oranda yükselttik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini ve 2024 yılından sonra kırsal destek bütçesini ciddi oranda artırdıklarını belirtti.

REKLAM

Çiftçilere ve üreticilere her aşamada destek olduklarını ifade eden Dutlulu, "Bu bütçeyle çiftçimize, ziraatçımıza, üreticimize her aşamada destek oluyoruz. Kooperatiflerimize makine desteği veriyor, damlama sulama boruları, tohum ve fide dağıtıyoruz. Şimdi de üzüm üreticilerimiz için bağ direği dağıtımına başlayacağız. Özetle, birçok konuda üreticimizin yanında durmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Çiftçinin bir kez daha yanında olmak istiyoruz"

Ziraat odası başkanlarıyla iki ayrı konuda protokol imzaladıklarını belirten Dutlulu, Salihli'deki laboratuvarın genişletilerek çiftçilere bilimsel yöntemlerle destek verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

REKLAM

İkinci çalışmanın ortak bir tarım makinesi havuzu oluşturulması olduğunu kaydeden Dutlulu, "Sizlere tahsis edeceğimiz bu ekipmanlarla üreticimizin yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bizlerle uyum içinde çalışarak protokole imza atan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Tüm odalarımız ve çiftçilerimiz adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Bu tür projelerin devam etmesini temenni ediyoruz. Tarıma yapılan her yatırım bizleri son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile kentte faaliyet gösteren 16 ziraat odasının başkanı, tarımsal ekipman desteği ve Demirci'deki toprak analizi laboratuvarının modernizasyonunu kapsayan protokolleri imzaladı.