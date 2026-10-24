Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek

        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 20 milyon 914 bin 35 lira değerinde 144 modern tarım makinesini çiftçilerin kullanımına sunuyor. Başkan Besim Dutlulu, 2024 yılının ardından kırsal destek bütçesini ciddi oranda artırdıklarını belirterek, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 20 milyon 914 bin 35 lira değerinde 144 modern tarım makinesini çiftçilerin kullanımına sunuyor. Başkan Besim Dutlulu, 2024 yılının ardından kırsal destek bütçesini ciddi oranda artırdıklarını belirterek, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir destek projesini hayata geçirdi. Manisa'da faaliyet gösteren 16 ziraat odasının tamamıyla imzalanan protokol kapsamında temin edilen 144 tarım makinesi, çiftçilerin hizmetine sunulacak.

        REKLAM

        144 tarım makinesi üreticinin hizmetinde

        Proje kapsamında 20 milyon 914 bin 35 lira maliyetle alınan makineler arasında taş toplama, zeytin hasat, hayvan gübresi dağıtma, toprak altı gübre atma, zeytin eleği, toprak altı damla sulama borusu serme, cevizbadem soyma makineleri ve mibzer bulunuyor.

        Makineler, ilçe ziraat odaları aracılığıyla üreticilerin kullanımına sunulacak. Ayrıca Demirci Ziraat Odası ile yapılan ortak hizmet protokolü kapsamında mevcut toprak analizi laboratuvarlarının modernizasyonu da gerçekleştirilecek.

        "Kırsal desteğe ayrılan bütçeyi ciddi oranda yükselttik"

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini ve 2024 yılından sonra kırsal destek bütçesini ciddi oranda artırdıklarını belirtti.

        REKLAM

        Çiftçilere ve üreticilere her aşamada destek olduklarını ifade eden Dutlulu, "Bu bütçeyle çiftçimize, ziraatçımıza, üreticimize her aşamada destek oluyoruz. Kooperatiflerimize makine desteği veriyor, damlama sulama boruları, tohum ve fide dağıtıyoruz. Şimdi de üzüm üreticilerimiz için bağ direği dağıtımına başlayacağız. Özetle, birçok konuda üreticimizin yanında durmayı sürdüreceğiz" dedi.

        "Çiftçinin bir kez daha yanında olmak istiyoruz"

        Ziraat odası başkanlarıyla iki ayrı konuda protokol imzaladıklarını belirten Dutlulu, Salihli'deki laboratuvarın genişletilerek çiftçilere bilimsel yöntemlerle destek verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        REKLAM

        İkinci çalışmanın ortak bir tarım makinesi havuzu oluşturulması olduğunu kaydeden Dutlulu, "Sizlere tahsis edeceğimiz bu ekipmanlarla üreticimizin yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bizlerle uyum içinde çalışarak protokole imza atan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

        Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Tüm odalarımız ve çiftçilerimiz adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Bu tür projelerin devam etmesini temenni ediyoruz. Tarıma yapılan her yatırım bizleri son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile kentte faaliyet gösteren 16 ziraat odasının başkanı, tarımsal ekipman desteği ve Demirci'deki toprak analizi laboratuvarının modernizasyonunu kapsayan protokolleri imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestan...
        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestan...
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü
        Demirci'de bilim rüzgarı
        Demirci'de bilim rüzgarı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde metrelerce yüksekte kestane hasadına başlandı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde metrelerce yüksekte kestane hasadına başlandı
        Demirci'de gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi
        Demirci'de gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi