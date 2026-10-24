Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizm açısından daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentin sahip olduğu değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde tanıtılması çağrısında bulundu.

Manisa’nın başta Spil Dağı, Sardes Antik Kenti, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı, Muradiye ve Sultan camileri, mesir macunu geleneği ve şehzadeler şehri kimliği olmak üzere çok sayıda turizm değerine sahip olduğunu belirten Köse, bu değerlerin birbirinden bağımsız değil, bütüncül bir turizm rotası içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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"Manisa sadece geçiş güzergahı olmamalı"

Manisa’nın İzmirİstanbul ve İzmirAnkara ulaşım aksları üzerindeki konumunun önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Köse, kentin ziyaretçilerin kısa süreli uğradığı değil, konakladığı ve keşfettiği bir destinasyon haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Köse, "Manisa’nın tarihi ve doğal zenginlikleri saymakla bitmez. Ancak sahip olduğumuz değerlerin varlığı tek başına yeterli değil. Bu değerleri doğru şekilde tanıtmalı, ulaşılabilir hale getirmeli ve ziyaretçilerin şehirde daha fazla zaman geçirmesini sağlamalıyız. Manisa’yı yalnızca geçilen bir şehir değil, özellikle ziyaret edilmek istenen bir destinasyon haline getirmeliyiz" dedi.

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"Turizmde ortak tanıtım stratejisi gerekiyor"

Manisa’nın turizm potansiyelinin artırılması için kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirten Köse, kentin tanıtımında dijital platformların daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Köse, "Bugün bir şehri tanıtmanın yolu sadece broşürlerden geçmiyor. Sosyal medya, dijital içerikler, belgeseller, ulusal ve uluslararası tanıtım kampanyaları büyük önem taşıyor. Manisa’nın hikayesini dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bunun için ortak bir tanıtım dili ve uzun vadeli bir strateji oluşturmalıyız" diye konuştu.

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"Tarihi ve doğal değerlerimizi bir rota haline getirelim"

Manisa’nın farklı ilçelerinde bulunan turizm değerlerinin birbirine bağlanmasının ziyaretçilere daha kapsamlı bir deneyim sunacağını dile getiren Köse, "Sardes’ten Kula’ya, Spil Dağı’ndan Demirci’ye, tarihi camilerimizden mesir geleneğimize kadar çok geniş bir kültürel mirasa sahibiz. Gastronomimizi, tarımsal ürünlerimizi ve yerel değerlerimizi de bu hikayenin içine dahil etmeliyiz. İlçelerimizi birbirinden kopuk değil, aynı turizm rotasının parçaları olarak değerlendirmeliyiz" dedi.

"Manisa’nın hikayesini daha güçlü anlatmalıyız"

Manisa’nın marka değerinin artırılmasının kent ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Köse, turizmin konaklama, yemeiçme, ulaşım, el sanatları ve yerel ürünler başta olmak üzere birçok sektörü desteklediğini ifade etti.

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Köse, "Manisa’nın anlatacak çok güçlü bir hikayesi var. İhtiyacımız olan şey bu hikayeyi doğru anlatmak ve şehir olarak ortak bir hedef etrafında buluşmak. Manisa’nın tarihi ve doğal zenginliklerini koruyarak turizmden daha fazla pay almasını sağlayabiliriz. Şehrimizi hak ettiği şekilde tanıtmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.