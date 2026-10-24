Kadın muhtarlardan sosyal belediyecilik vurgusu

Manisa'da kadın muhtarlar, mahallelerde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, sosyal belediyecilik çalışmalarının sürmesini ve daha fazla kadına ulaşılmasını talep etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kadın muhtarlarla bir araya geldi. MASYA Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında mahallelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken kadın muhtarlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın ile daire başkanları katıldı. Buluşmada kadın muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

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Programda söz alan kadın muhtarlar, mahallelerinde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Besim Dutlulu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan aktarabildikleri buluşmaların kendileri açısından önemli olduğunu belirten muhtarlar, yerel yönetimlerle iletişim içinde olmanın hizmetlerin ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kadınların emeğinin görünür kılınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından sosyal belediyecilik çalışmalarının önemine işaret eden kadın muhtarlar, hizmetlerin devam etmesi ve daha fazla kadına ulaşılması gerektiğini vurguladı.

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Kadın muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu belirtti.

Kadın muhtarların mahallelerine katkı sunmak için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Dutlulu, "İster kırsalda ister şehir merkezinde olsun, mahallelerine bir şeyler katmak için büyük çaba gösteriyorlar. Elimizden geldiğince şehrimizi güzelleştirmek için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Kadın muhtarlarımızın bu konudaki çabasını da ayrıca önemsiyorum" dedi.

Muhtarlarla iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Dutlulu, "Biz sizleri çalışma arkadaşı görüyoruz. Her konuda sizlere danışıyoruz. Nasıl bir ilçeyi, o ilçede yaşayan ve çalışan insanlar kadar tanımam mümkün değilse, sizin mahallenizi de sizin kadar bilmem mümkün değil. Her gün aynı sorunlarla siz karşılaşıyor, vatandaşlarımızın taleplerini siz dinliyorsunuz. Bu nedenle lütfen sorunları bize iletmekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

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Manisa'nın tüm ilçelerinde ve mahallelerinde yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirten Dutlulu, kadın muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.