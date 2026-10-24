Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Kadın muhtarlardan sosyal belediyecilik vurgusu

        Kadın muhtarlardan sosyal belediyecilik vurgusu

        Manisa'da kadın muhtarlar, mahallelerde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, sosyal belediyecilik çalışmalarının sürmesini ve daha fazla kadına ulaşılmasını talep etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Kadın muhtarlardan sosyal belediyecilik vurgusu

        Manisa'da kadın muhtarlar, mahallelerde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, sosyal belediyecilik çalışmalarının sürmesini ve daha fazla kadına ulaşılmasını talep etti.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kadın muhtarlarla bir araya geldi. MASYA Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında mahallelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken kadın muhtarlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın ile daire başkanları katıldı. Buluşmada kadın muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

        REKLAM

        Programda söz alan kadın muhtarlar, mahallelerinde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Besim Dutlulu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan aktarabildikleri buluşmaların kendileri açısından önemli olduğunu belirten muhtarlar, yerel yönetimlerle iletişim içinde olmanın hizmetlerin ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesine katkı sağladığını ifade etti.

        Kadınların emeğinin görünür kılınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından sosyal belediyecilik çalışmalarının önemine işaret eden kadın muhtarlar, hizmetlerin devam etmesi ve daha fazla kadına ulaşılması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        Kadın muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu belirtti.

        Kadın muhtarların mahallelerine katkı sunmak için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Dutlulu, "İster kırsalda ister şehir merkezinde olsun, mahallelerine bir şeyler katmak için büyük çaba gösteriyorlar. Elimizden geldiğince şehrimizi güzelleştirmek için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Kadın muhtarlarımızın bu konudaki çabasını da ayrıca önemsiyorum" dedi.

        Muhtarlarla iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Dutlulu, "Biz sizleri çalışma arkadaşı görüyoruz. Her konuda sizlere danışıyoruz. Nasıl bir ilçeyi, o ilçede yaşayan ve çalışan insanlar kadar tanımam mümkün değilse, sizin mahallenizi de sizin kadar bilmem mümkün değil. Her gün aynı sorunlarla siz karşılaşıyor, vatandaşlarımızın taleplerini siz dinliyorsunuz. Bu nedenle lütfen sorunları bize iletmekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Manisa'nın tüm ilçelerinde ve mahallelerinde yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirten Dutlulu, kadın muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        İnci Akü'den fabrikadaki yangınla ilgili açıklama
        İnci Akü'den fabrikadaki yangınla ilgili açıklama
        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı
        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı
        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın
        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın
        Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)
        GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında
        GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında