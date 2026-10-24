Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri İnci Akü'den fabrikadaki yangınla ilgili açıklama

        İnci Akü'den fabrikadaki yangınla ilgili açıklama

        Manisa'da İnci Akü Starter1 üretim tesisinde çıkan yangınla ilgili şirketten yapılan açıklamada, yangının tesisin sınırlı bir bölümünde kaldığı, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        İnci Akü'den fabrikadaki yangınla ilgili açıklama

        Manisa'da İnci Akü Starter1 üretim tesisinde çıkan yangınla ilgili şirketten yapılan açıklamada, yangının tesisin sınırlı bir bölümünde kaldığı, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü Starter1 üretim tesisinde çıkan yangınla ilgili şirket tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının fark edilmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Yangının büyümeden kontrol altına alındığı ve tesisin sınırlı bir bölümünde kaldığı ifade edildi. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, müdahale sürecinde destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. İnci Akü açıklamasında, başta Manisa Valiliği olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı
        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı
        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın
        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın
        Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Manisa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)
        GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında
        GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında
        Manisa'da akü fabrikasında yangın çıktı
        Manisa'da akü fabrikasında yangın çıktı