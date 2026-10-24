Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü

Manisa Kurtuluş Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası'nın 20. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde Yapı Dalı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül dolayısıyla düzenlenen törende, plaket müzenin duvarına çakılırken mimar Ömer Selçuk Baz'ın tasarım sürecinde hazırladığı eskizler ve çalışma defterleri de sergilendi.

Manisa Kurtuluş Müzesi, ulusal mimarlık ödülüne layık görüldü. TMMOB Mimarlar Odası'nın 20. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Yapı Dalı Ödülü'nü kazanan müzenin başarısı, düzenlenen programla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katıldığı törende, ödülü simgeleyen plaket sembolik olarak müzenin duvarına çakıldı.

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Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları Ulaş Aydın ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, müzenin mimarı Ömer Selçuk Baz, Manisa Mimarlar Odası Başkanı Mahir Gülhan, İzmir Mimarlar Odası Başkanı Uğur Yıldırım ile belediye yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Güzel bir hayalle başlayan mükemmel bir proje"

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, müzenin ortaya çıkış sürecine değinerek projenin önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından başlatıldığını, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek döneminde sürdürüldüğünü ve açılışını yapmanın kendilerine nasip olduğunu söyledi.

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Müzenin yalnızca mimari bir eser olmadığını, aynı zamanda Manisa'nın tarihini gelecek nesillere aktaran önemli bir yapı olduğunu belirten Dutlulu, "Manisa, ciddi bir kurtuluş mücadelesi vermiş, büyük yangınların ve işgal günlerinin acısını yaşamış bir kent. Bu eser, yaşananları gençlerimize, çocuklarımıza ve her yaştan insanımıza hatırlatıyor. Ama aynı zamanda şehre estetik bir değer kazandırması ve bir düşüncenin somut bir şekle dönüşmesi açısından da övgüye değer bir eser" dedi.

"Daha çok ödül almasını bekliyoruz"

Müzenin açıldığı günden bu yana mimarlık çevrelerinin ilgisini çektiğini ifade eden Dutlulu, ziyaretçilerin yalnızca sergilenen eserleri değil, binanın mimarisini de beğendiğini dile getirdi.

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Dutlulu, "Kurtuluş Müzesi'nin ödül almasına şaşırmadık. Daha çok ödül almasını bekliyoruz. Her gören bu esere hayran kalıyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelerek hem tarihi canlı tutacak hem de bu mimari güzelliği görecek" diye konuştu. Dutlulu, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan mimarlara ve ekiplere teşekkür etti.

"Kendisinden sıklıkla söz ettirecek bir eser"

İzmir Mimarlar Odası Başkanı Uğur Yıldırım da müzenin nitelikli bir mimari eser olduğunu vurgulayarak projenin hayata geçirilmesinde görev alan bürokratik, teknik ve tasarım ekiplerine teşekkür etti. Yıldırım, Manisa Kurtuluş Müzesi'nin bundan sonra da adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

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Manisa Mimarlar Odası Başkanı Mahir Gülhan ise müzenin özgün mimari karakteriyle kentin çehresini değiştirdiğini belirterek, yapının hayata geçirildiği günden bu yana hem mimarlık camiasında hem de kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Yapının arkasında 800'e yakın insanın emeği var"

Manisa Kurtuluş Müzesi'nin mimarı Ömer Selçuk Baz da projenin çok sayıda kişinin katkısıyla ortaya çıktığını belirtti. Baz, "Mimarın sözü nihayetinde yapıdır. Manisa Kurtuluş Müzesi'nin yapımında, arkasında neredeyse 800 insanın emeği var. Pek çok insanın emeklerini farklı şekillerde bir araya getirdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının var olmasına katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Program kapsamında mimar Ömer Selçuk Baz, davetlilere müzeyi gezdirerek yapının mimari özellikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Baz'ın tasarım sürecinde hazırladığı çalışma defterleri, eskizler, taslaklar ve ön kalıplar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyle ziyaretçiler, Manisa Kurtuluş Müzesi'nin mimari tasarımının arka planını ve yapının ortaya çıkış sürecini yakından inceleme fırsatı buldu.